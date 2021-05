Nicola: «Abbiamo fatto una partita importante contro una grande squadra» (Di domenica 9 maggio 2021) Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN dopo il match contro il Verona. Le sue parole Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e Dazn dopo il match contro l’Hellas Verona. Le sue parole. RAMMARICO – «Resta la consapevolezza di aver fatto una partita importante contro una squadra importante. Se arrivi qua e non riesci a gestire le seconde palle, non puoi giocare all’altezza mentre i ragazzi sono stati bravi. Vogliono tutti la salvezza». ASSIST ANSALDI GOL VOJVODA – «Io sono contento che per la seconda volta consecutiva un esterno ha crossato e l’altro ha chiuso. Noi cerchiamo di chiudere l’azione offensiva con più giocatori possibili. Secondo me il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Davide, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN dopo il matchil Verona. Le sue parole Davide, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e Dazn dopo il matchl’Hellas Verona. Le sue parole. RAMMARICO – «Resta la consapevolezza di averunauna. Se arrivi qua e non riesci a gestire le seconde palle, non puoi giocare all’altezza mentre i ragazzi sono stati bravi. Vogliono tutti la salvezza». ASSIST ANSALDI GOL VOJVODA – «Io sono contento che per la seconda volta consecutiva un esterno ha crossato e l’altro ha chiuso. Noi cerchiamo di chiudere l’azione offensiva con più giocatori possibili. Secondo me il ...

Advertising

Nicola_Bressi : @agivikdi @Giulio_Firenze @ester8159 Non sarebbe giusto etichettare i Gatti di sadismo. Per quanto continui a rende… - laVoceAL : Padre Nicola Ventriglia è uno dei volti più noti del santuario di Lourdes. Lo abbiamo ascoltato, insieme con l'Ofta… - Nicola_Sorr : RT @RoccoTodero: L’8 maggio 2020 abbiamo avuto 243 morti da #Covid, l’8 maggio 2021 224 morti. Riflessioni? - ilpodsport : #Calcio Torino, Nicola: 'Col Verona abbiamo le nostre armi' #ilpodsport - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Nicola 'Belotti perfezionista, i numeri parlano per lui' Tecnico Torino: 'Col Verona abbiamo le nostre armi'' -