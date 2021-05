(Di domenica 9 maggio 2021) Unè stato aggredito e picchiato da tre, nel pomeriggio, in via Ruffini, nel pieno centro di, proprio dietro al municipio e alla caserma della polizia di frontiera. In un ...

AnsaLiguria : Migrante preso a sprangate da tre persone a Ventimiglia. Aggressione registrata e video sui social. Indaga la poliz… - AnsaLiguria : Migrante preso a sprangate da tre persone a Ventimiglia. Aggressione registrata e video sui social. Indaga la poliz… - Marcel_Bel89 : Migrante preso a sprangate da tre persone a Ventimiglia - wbfe : @EnricoLetta Tutto qui? Se la pallottola avesse preso un migrante ti saresti stracciato le vesti assieme al tuo par… - CarabatIl : @IStajano @HoaraBorselli E certo, Amanda Knox infatti era migrante... L'ergastolo ci sta, ma l'hanno beccato perché… -

Unè stato aggredito e picchiato da tre persone, nel pomeriggio, in via Ruffini, nel pieno centro di Ventimiglia, proprio dietro al municipio e alla caserma della polizia di frontiera. In un ...Peccato che in gennaio un altro giudice della capitale, Silvia Albano, di Magistratura democratica, avesseper oro colato la storiella del pachistano anche se in realtà ilnon sarebbe ...Un migrante è stato aggredito e picchiato da tre persone, nel pomeriggio, in via Ruffini, nel pieno centro di Ventimiglia, proprio dietro al municipio e alla caserma della polizia di frontiera. (ANSA) ...“Nella Lettera Enciclica Fratelli tutti ho espresso una preoccupazione e un desiderio, che ancora occupano un posto importante nel mio cuore: ‘Passata la ...