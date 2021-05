Inter, pomeriggio da protagonista per Sanchez: numeri da applausi (Di domenica 9 maggio 2021) Alexis Sanchez protagonista della vittoria dell’Inter sulla Sampdoria Scelto dall’inizio da Conte per far rifiatare Romelu Lukaku, Alexis Sanchez ha ricambiato la fiducia dell’allenatore leccese siglando una doppietta che di fatto ha messo ko la Sampdoria che aveva riprovato a tornare in partita. Il cileno sale così a quota 7 gol in stagione: la sua prestazione viene elogiata dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Gran protagonista con la doppietta, ha fatto registrare un numero significativo: ha giocato la sua ventunesima gara in Serie A da titolare nell’Inter, 21 partite in cui ha preso parte a 20 gol, perché 9 li ha realizzati e 11 li ha propiziati con gli assist. Cifre che fanno abbastanza meditare: sicuri che sia il cileno l’uomo da sacrificare sull’altare del ... Leggi su intermagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Alexisdella vittoria dell’sulla Sampdoria Scelto dall’inizio da Conte per far rifiatare Romelu Lukaku, Alexisha ricambiato la fiducia dell’allenatore leccese siglando una doppietta che di fatto ha messo ko la Sampdoria che aveva riprovato a tornare in partita. Il cileno sale così a quota 7 gol in stagione: la sua prestazione viene elogiata dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Grancon la doppietta, ha fatto registrare un numero significativo: ha giocato la sua ventunesima gara in Serie A da titolare nell’, 21 partite in cui ha preso parte a 20 gol, perché 9 li ha realizzati e 11 li ha propiziati con gli assist. Cifre che fanno abbastanza meditare: sicuri che sia il cileno l’uomo da sacrificare sull’altare del ...

