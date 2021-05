Gualtieri candidato a Sindaco di Roma: “Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio”. Letta: “forza Roberto!” (Di domenica 9 maggio 2021) Il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato su twitter l’annuncio della candidatura di Roberto Gualtieri alle primarie per la corsa al Campidoglio. Sopra il post dell’ex ministro, Letta scrive: “forza Roberto!”. Twitter – Roberto GualtieriDopo le dimissioni di Nicola Zingaretti e la nomina di Letta come segretario del partito, si guarda alla Capitale e alla scelta del candidato Sindaco per le comunali d’autunno, snodo decisivo anche per capire i rapporti con l’alleato di governo Movimento Cinque Stelle. Roberto Gualtieri, il nome forte per il Campidoglio Il nome forte è quello dell’ex Ministro Roberto Gualtieri che oggi ha deciso di correre per la candidatura. Attraverso un twitt ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 maggio 2021) Il segretario del Pd Enricoha rilanciato su twitter l’annuncio della candidatura di Robertoalle primarie per la corsa al Campidoglio. Sopra il post dell’ex ministro,scrive: “”. Twitter – RobertoDopo le dimissioni di Nicola Zingaretti e la nomina dicome segretario del partito, si guarda alla Capitale e alla scelta delper le comunali d’autunno, snodo decisivo anche per capire i rapporti con l’alleato di governo Movimento Cinque Stelle. Roberto, il nome forte per il Campidoglio Il nome forte è quello dell’ex Ministro Robertoche oggi ha deciso di correre per la candidatura. Attraverso un twitt ...

ricpuglisi : Mossa politicamente molto divertente: il centrodestra che a Roma converge su @CarloCalenda come candidato sindaco. #Gualtieri #Raggi - RobertoSignore7 : RT @ricpuglisi: Mossa politicamente molto divertente: il centrodestra che a Roma converge su @CarloCalenda come candidato sindaco. #Gual… - danstellina : @PoliticaPerJedi @antoluigi54 @pdnetwork No,il candidato era da settimane Gualtieri, da settimane,bloccato sempre d… - apavo75 : RT @ricpuglisi: Mossa politicamente molto divertente: il centrodestra che a Roma converge su @CarloCalenda come candidato sindaco. #Gual… - RoccaRemo : RT @DarioBallini: #Gualtieri si è candidato a sindaco. #comunaliroma -