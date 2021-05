Ginnastica ritmica: World Cup, farfalle azzurre d'argento (Di domenica 9 maggio 2021) A Baku, nella Coppa del Mondo di Ginnastica ritmica, le farfalle azzurre allenate da Emanuela Maccarani - dopo la piazza d'onore nel Concorso generale di ieri - portano a casa altri due argenti nelle ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) A Baku, nella Coppa del Mondo di, leallenate da Emanuela Maccarani - dopo la piazza d'onore nel Concorso generale di ieri - portano a casa altri due argenti nelle ...

Advertising

repubblica : Ginnastica ritmica, farfalle azzurre d'argento alle 5 palle in Azerbaijan - Coninews : Farfalle ancora protagoniste a Baku! ?? Doppia seconda piazza in Coppa del Mondo nelle finali di specialità per la… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Ginnastica ritmica: World Cup, farfalle azzurre d'argento: (ANSA) - ROMA, 09 MAG - A Baku, nella C… - lecco_notizie : Ginnastica ritmica, quattro medaglie per l’Asd Zanetti - ILLICITAFFVAIRS : mia cugina a 11 anni ha già vinto 4 nazionali di ginnastica ritmica e solo oggi ha vinto 3 medaglie da prima classi… -