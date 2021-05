Amici 20: in finale Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Deddy e Alessandro (Di domenica 9 maggio 2021) Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash scelgono i loro concorrenti preferiti. Eliminati il cantante Tancredi e la ballerina Serena Leggi su lastampa (Di domenica 9 maggio 2021) Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash scelgono i loro concorrenti preferiti. Eliminati il cantante Tancredi e la ballerina Serena

Advertising

WittyTV : Sabato 15 Maggio vi aspetta la FINALE di #Amici20 in DIRETTA su Canale 5 in prima serata! Chi sarà il vincitore? ??… - posso_dirti : sabato: 1) reunion zorpa 2) ho una festicciola all’aperto dopo mesi di reclusione 3) finale di amici - maccario_marta : RT @annamobene0: sabato c'è l'incontro zorpo e c'è anche la finale di amici porco tutto - maccario_marta : RT @_pratofiorito_: 'Tra tre giorni c'è la finale di amici, come stai?' SCUSAMI COME VUOI CHE STIA #Amici20 - infoitcultura : Scommesse, Finale Amici 2021: Sangiovanni favorito su Betaland -