Alessandro Zan (Pd): "Triste che si usi Ddl come bandiera ideologica per ottenere qualche consenso in più" (Di domenica 9 maggio 2021) "Gli esponenti del mondo dello spettacolo, della cultura, sono in qualche modo la voce avanzata di questo Paese che si è spesa per una legge di civiltà. Io sono loro grato perché hanno consentito all'opinione pubblica di conoscere che questa legge era bloccata in Parlamento per la volontà di una persona". Lo ha detto il deputato Pd, Alessandro Zan, sul palco della manifestazione "#TempoScaduto" organizzata a sostegno del suo Ddl dal movimento "I Sentinelli" all'Arco della Pace di Milano. Su questa legge "in Italia purtroppo c'è chi ne fa ancora una bandiera ideologica per ottenere qualche consenso in più. E questo francamente è molto Triste, perché stiamo parlando della vita e della pelle delle persone". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LegaSalvini : ++ IL DELIRIO!! ++ ? Alessandro Cecchi Paone: 'In Italia siamo indietro per colpa della destra che vuole spianare… - miriamcancelli1 : La Murgia svela il vero scopo (orrendo) della legge Zan - Alessandro Rico - SemperAdamantes : RT @sabrina__sf: Volevo dire ad Alessandro Zan Che noi diremo sempre viva la MAMMA e viva PAPÀ, e che il suo Ddl può infilarselo su per il… - RenzoCianchetti : RT @sabrina__sf: Volevo dire ad Alessandro Zan Che noi diremo sempre viva la MAMMA e viva PAPÀ, e che il suo Ddl può infilarselo su per il… - Libero_official : 'Alimenta l'omofobia'. Il padre del #ddlZan contro le discriminazioni ma se la prende con la destra #agenziaVISTA… -