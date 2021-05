Sole e caldo fuoco di paglia, da lunedì 10 maggio cambia tutto: ecco dove (Di sabato 8 maggio 2021) Sole e caldo non durano. “Anzi, dovremo molto presto fare i conti con una forte ondata di maltempo. La conferma arriva dagli ultimi aggiornamenti della nostra APP ufficiale che vedono, già da lunedì 10 maggio, l’arrivo di una perturbazione in grado di scatenare anche eventi meteo anche piuttosto intensi come violenti temporali e grandinate, se non estremi, come locali trombe d’aria” avvertono gli esperti del sito ilMeteo.it. Se il weekend “vedrà un temporaneo cambio di rotta, grazie a un’effimera avanzata dell’anticiclone africano, allargando il nostro sguardo allo scenario europeo risulta subito evidente che si tratterà solamente di un fuoco di paglia. La causa va ricercata nella particolare configurazione barica che si verrà a creare: sull’Europa centro-settentrionale permane ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021)non durano. “Anzi, dovremo molto presto fare i conti con una forte ondata di maltempo. La conferma arriva dagli ultimi aggiornamenti della nostra APP ufficiale che vedono, già da10, l’arrivo di una perturbazione in grado di scatenare anche eventi meteo anche piuttosto intensi come violenti temporali e grandinate, se non estremi, come locali trombe d’aria” avvertono gli esperti del sito ilMeteo.it. Se il weekend “vedrà un temporaneo cambio di rotta, grazie a un’effimera avanzata dell’anticiclone africano, allargando il nostro sguardo allo scenario europeo risulta subito evidente che si tratterà solamente di undi. La causa va ricercata nella particolare configurazione barica che si verrà a creare: sull’Europa centro-settentrionale permane ...

