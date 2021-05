Rsa e Covid, regole anche per gli abbracci (Di sabato 8 maggio 2021) Rsa, al via l’apertura alle visite dei parenti. E nell’ordinanza siglata oggi dal ministro Speranza, c’è anche un paragrafo dedicato al contatto fisico, con le regole per gli abbracci in sicurezza fra visitatori e pazienti. “Il contatto fisico tra visitatore/familiare e ospite/paziente – si legge infatti nell’ordinanza – può essere preso in considerazione in particolari condizioni di esigente relazionali/affettive. L’interazione con contatto fisico può avvenire esclusivamente tra familiare/visitatore in possesso della Certificazione verde Covid-19 e di ospite/paziente vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi, fatte salve diverse motivate indicazioni della Direzione sanitaria ovvero del referente medico o del medico curante (es. ospite con controindicazione alla vaccinazione)”, quanto si legge nel documento ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Rsa, al via l’apertura alle visite dei parenti. E nell’ordinanza siglata oggi dal ministro Speranza, c’èun paragrafo dedicato al contatto fisico, con leper gliin sicurezza fra visitatori e pazienti. “Il contatto fisico tra visitatore/familiare e ospite/paziente – si legge infatti nell’ordinanza – può essere preso in considerazione in particolari condizioni di esigente relazionali/affettive. L’interazione con contatto fisico può avvenire esclusivamente tra familiare/visitatore in possesso della Certificazione verde-19 e di ospite/paziente vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi, fatte salve diverse motivate indicazioni della Direzione sanitaria ovvero del referente medico o del medico curante (es. ospite con controindicazione alla vaccinazione)”, quanto si legge nel documento ...

