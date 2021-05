Razzo cinese in caduta libera sulla Terra, la previsione di rientro è fissata per le ore 02:24. I rischi per l’Italia (Di sabato 8 maggio 2021) Il Razzo cinese in caduta libera sulla Terra dovrebbe fare rientro incontrollato nella giornata del 9 maggio. Quali sono i rischi per l’Italia. Continua a tenere banco il caso del Razzo cinese in caduta libera sulla Terra e secondo la Protezione Civile non è ancora possibile escludere rischi per l’Italia. Il Razzo cinese in caduta libera sulla Terra Il caso è quello del Razzo cinese lanciato nella giornata del 29 aprile per mandare nello spazio il primo modulo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 8 maggio 2021) Ilindovrebbe fareincontrollato nella giornata del 9 maggio. Quali sono iper. Continua a tenere banco il caso deline secondo la Protezione Civile non è ancora possibile escludereper. IlinIl caso è quello dellanciato nella giornata del 29 aprile per mandare nello spazio il primo modulo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - swiiftectioner : RT @StefanoCar91: Il razzo cinese può cadere in: tutta l'africa, tutta l'australia, tutto l'oceano pacifico, quasi tutta l'america, l'asia… - GianniJ08 : Senti bischero di un razzo cinese... lascia stare la #Puglia che io li c'ho un sacco di amici... ?????? #razzocinese -