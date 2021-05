Razzo cinese, astronauta Guidoni: “Per Italia non vedo rischi, cadrà in oceano indiano” (Di sabato 8 maggio 2021) “E’ molto probabile che i pezzi del Razzo cinese cadranno nell’acqua ed è altrettanto molto probabile che finisca nell’oceano indiano data la traiettoria. Come tra l’altro è successo con altri moduli cinesi negli ultimi anni”. Ad affermarlo all’Adnkronos è l’ex astronauta e astrofisico Italiano Umberto Guidoni che ha partecipato nel passato a due missioni Nasa a bordo dello Space Shuttle. “La probabilità che qualcuno possa venire colpita è pari a 1 su diversi miliardi. Nella storia dei lanci non è mai accaduto. L’unica storia che si racconta è quella di una mucca colpita da un residuo spaziale tanto tempo fa”, ricorda Guidoni. Per l’Italia, poi, aggiunge l’ex astronauta, “non vedo alcun ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 maggio 2021) “E’ molto probabile che i pezzi delcadranno nell’acqua ed è altrettanto molto probabile che finisca nell’data la traiettoria. Come tra l’altro è successo con altri moduli cinesi negli ultimi anni”. Ad affermarlo all’Adnkronos è l’exe astrofisicono Umbertoche ha partecipato nel passato a due missioni Nasa a bordo dello Space Shuttle. “La probabilità che qualcuno possa venire colpita è pari a 1 su diversi miliardi. Nella storia dei lanci non è mai accaduto. L’unica storia che si racconta è quella di una mucca colpita da un residuo spaziale tanto tempo fa”, ricorda. Per l’, poi, aggiunge l’ex, “nonalcun ...

