Rampini smonta Draghi: "Inutile dire 'venite in Italia' se ai turisti non fornite neanche una data"(video) (Di sabato 8 maggio 2021) Draghi e i turisti. Gli americani che il premier Draghi sogna presto di rivedere in Italia potrebbero rimanere un sogno. Se il governo non si sveglia. "Bisogna dare date certe": Federico Rampini, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha spiegato che il nostro Paese è molto in ritardo sul fronte del turismo, che per noi italiani sarebbe manna dal cielo. Parla da giornalista e inviato che ormai vive stabilemente in America. E da lì il quadro italiano è deficitario. "New York riapre il 19 maggio e il Sindaco inizia una campagna per il rilancio del turismo. Stiamo parlando di una macchina organizzativa molto grossa, l'industria dello spettacolo qui a New York ha delle produzioni che coinvolgono centinaia e centinaia di persone, tra attori e tecnici", ha raccontato. Già, ma noi?

