Qualifiche GP di Spagna: Hamilton di nuovo primo (Di sabato 8 maggio 2021) Sono da poco terminate le Qualifiche del GP di Spagna. Domani domenica 9 maggio si correrà il Gran Premio di Barcellona nel circuito di Montmeló. Nella classifica finale, il primo posto se lo riprende Hamilton, segue Verstappen, terzo Bottas. Com'è andata la corsa? Prove libere 3: Verstappen supera Hamilton Come sono andate le Qualifiche del GP di Spagna? Nel pomeriggio di oggi sabato 8 maggio, si sono corse le Qualifiche del GP di Spagna. I piloti si sono confrontati ancora una volta sul circuito di Montmeló che domani domenica 9 maggio, sarà teatro del quarto Gran Premio stagionale. primo in classifica Lewis Hamilton: il pilota Mercedes si riconferma con un tempo migliore dell'avversario

