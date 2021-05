Prurito | irritazione e perdite? Potresti soffrire di uno dei disturbi femminili più frequenti

(Di sabato 8 maggio 2021) Che cos’è la vaginite: ecco tutti i sintomi di una fastidiosa infezione tra ipiùnelle donne. Scopriamo cause e come come curarla. Se ultimamente soffri di irritazionie hai notato delleessere affetta da un’infezione femminile molto comune. Potrebbe trattarsi infatti di vaginite e altro non è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

itsrigel : D'estate, il binder potrebbe causare irritazione - mi raccomando, tenete la pelle ben idratata per evitare prurito,… -

Ultime Notizie dalla rete : Prurito irritazione

AssoCareNews.it

L'acqua di rose è ottima anche per attenuare gli effetti della dermatite seborroica , come, crosticine. Basta applicarla sulla cute con un dischetto di cotone, tamponando ...... ma rimane una intensa sensazione di. Se si viene in contatto con una medusa è importante ... ma anche alcol o acetone, non sono utili e possono solo peggiorare l'locale. In caso di ...La cosmesi naturale ha un impatto sempre crescente nel settore cosmetico, un dato non trascurabile e indice di una volontà di cambiamento. Se sia nata nel consumatore una nuova consapevolezza ecologic ...L'acqua di rose si può preparare in casa facilmente, ed è ottima per trattare capelli sfibrati, secchi o rovinati da phon e piastra ...