Peschiera | la sede degli arcieri distrutta da un incendio

Borromeo (Milano), 8 maggio 2021 " Polline prende fuoco e il vento lo trasporta fino alladegli arcieri del Castello : distrutta dalle fiamme . E' accaduto questo pomeriggio a, in via Carducci. Qui in una zona verde hanno preso fuoco i piumini di pioppo, polline leggero che ...Una vecchia scuola è infatti stata ristrutturata e sarà ladella Polizia locale'. Le risorse ... la Tangenziale di, la strada litoranea da Iseo - Pisogne, l'interramento della Statale ...Peschiera Borromeo (Milano), 8 maggio 2021 – Polline prende fuoco e il vento lo trasporta fino alla sede degli arcieri del Castello: distrutta dalle fiamme. E’ accaduto questo pomeriggio a Peschiera, ...Le fiamme partite dal margine esterno dell’area sportiva, innescate probabilmente dall’incendio, accidentale o voluto, dei piumini di pioppo che da giorni imbiancano i bordi strada, e nel giro di poch ...