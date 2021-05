LIVE – Spezia-Napoli 0-3 15? Zielinski | 23? e 44? Osimhen | finito il primo tempo! Gara a senso unico | Napoli padrone del match

(Di sabato 8 maggio 2021) Buongiorno cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, 35esima giornata del campionato di Serie A. LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde Agudelo, Gyasi. Allenatore: Italiano.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Demme; Politano,, Insigne;. Allenatore: Gattuso. QUI GLI AGGIORNAMENTI Tweets by ssc

Le due squadre, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, si sono affrontate 14 volte ed il bilancio vede il Napoli leggermente in vantaggio con 6 vittorie contro i 4 successi dello, 4 i pareggi.- NAPOLI 0 - 315' Zielinski, 23' e 44' Osimhen(4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi. All. Italiano ...45' Due minuti di recupero 43' GOOOL NAPOLI!!!Punizione battuta velocemente da Insigne, Osimhen stoppa al volo e firma la sua doppietta personale! 40' ...premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live (puoi seguirla anche dalle nostre app gratuite o con le notifiche push) 31' - Il Napoli controlla senza correre rischi. 22' - OSI ...