L'assegno unico rischia di restare fermo al palo (Di sabato 8 maggio 2021) L'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e lo svantaggio economico in termini di detrazioni per certi nuclei famigliari sono i punti deboli dell'assegno unico figli che sarebbe dovuto diventare operativo a luglio 2021. Nelle settimane scorse era emerso il problema della fattibilità della norma visti i tempi stretti per fare i decreti attuativi. Il tempo si era perso nel passaggio di approvazione dalla Camera (21 luglio 2020) al Senato (30 marzo 2021), oltre che per il fatto che all'origine è stato scelto come strumento applicativo un disegno di legge delega che per sua natura ha tempi lunghissimi. E di conseguenza si è arrivati nei mesi a ridosso dell'entrata in vigore dell'assegno unico che mancavano alcuni pezzi fondamentali. Tra questi per esempio c'è il quantitativo che sarebbe stato assegnato ...

