Il tennis al Foro Italico | un po' Dolce Vita e un po' status symbol

...diversa rispetto a come siamo stati abituati negli ultimi 40 anni? Perché è lecito e giusto aspettarsi un exploit dagli azzurri quest'anno? Mai il nostromaschile si era presentato al...Nel mondo del cinema si racconta che alla fine di una sfuriata Fellini avesse un giorno imprecato contro un direttore del doppiaggio: "Vattene a giocare a". Non è proprio il segno di una passione, sebbene fabbricasse racchette Luigi Reanda, fratello di Alessandro, sarto appassionato di film che aveva coinvolto il giovane Federico - non ancora ...Berrettini, Sinner e un tabù che dura da 40 anni: così l'Italia del tennis attende l'inizio degli Internazionali a Roma ...Le quote prima del sorteggio danno fra gli outsider Sinner e Berrettini, rispettivamente a 25 e 40, Fognini a 75. Fra le donne è corsa a tre con Barty, Halep e Swiatek appaiate ...