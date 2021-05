IGF Awards | Spiritfarer | Genesis Noir e Umurangi Generation dominano le nomination tra i migliori indie

(Di sabato 8 maggio 2021) Nella giornata di oggi, sono state annunciate leper i 23esimi Independent Games Festival, i premi per l'eccellenza nel campo dei giochi indipendenti. Come in tutti gli altri premi videoludici, anche gli IGFpossono vantare diverse categorie e un gran trofeo simil-GOTY, il Seamus McNally Grand Prize. I finalisti per questo ambito premio sono, Paradise Killer, Teardown e Chicory: A Colorful Tale. Leggi altro...

Confermati anche l'Independent Games Festival e Game Developers Choicee GDCA), fissati per il 21 luglio. Si ricorda che la GDC 2021 non sarà l'unico evento completamente digitale dell'...Confermati anche l'Independent Games Festival e Game Developers Choicee GDCA), fissati per il 21 luglio. Si ricorda che la GDC 2021 non sarà l'unico evento completamente digitale dell'...L'Indipendent Games Festival ha annunciato le nomination ai propri premi e, fra di esse, possiamo trovare diversi titoli noti coem Spiritfarer, Genesis Noir e Call of the Sea.