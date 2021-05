Esplosione in un laboratorio di cannabis terapeutica: si aggrava il bilancio (Di sabato 8 maggio 2021) Morti una donna e un ragazzo mentre sono ricoverate in gravi condizioni tre persone rimaste ferite nell'Esplosione che si è verificata a Gubbio nel pomeriggio di venerdì 7 maggio. L'attimo dello ... Leggi su today (Di sabato 8 maggio 2021) Morti una donna e un ragazzo mentre sono ricoverate in gravi condizioni tre persone rimaste ferite nell'che si è verificata a Gubbio nel pomeriggio di venerdì 7 maggio. L'attimo dello ...

Advertising

repubblica : ?? Gubbio, il video: il momento dell'esplosione nel laboratorio di cannabis light. Bilancio attuale: un morto, tre f… - Agenzia_Ansa : L'esplosione a Gubbio è avvenuta in un laboratorio di cannabis light. La palazzina è stata posta sotto sequestro… - repubblica : ?? Gubbio, esplosione in un laboratorio di cannabis terapeutica: due dispersi, un ferito grave - SalvoBarbaro : Ancora. TGCOM: Gubbio, esplosione in un laboratorio di cannabis terapeutica: due morti. - LetteraGianni : RT @Agenzia_Ansa: L'esplosione a Gubbio è avvenuta in un laboratorio di cannabis light. La palazzina è stata posta sotto sequestro #ANSA P… -