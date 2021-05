Coronavirus, tasso di positività scende al 3% ma ancora tanti morti. E ora si possono visitare i propri cari nelle Rsa (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 10.176 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 224 i decessi. È quanto riporta l'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi sono stati 10.554, 207 i morti. Il tasso di positività scende al 3% (ieri era al 3,2%). A oggi sono 4.102.92 i casi positivi totali registrati, mentre le vittime raggiungono quota 122.694. Il numero degli attualmente positivi è di 390.120, in calo di 7.444 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 17.394 per un totale di 3.590.107 dall'inizio dell'epidemia. Sono 2.211 le persone ricoverate in terapia intensiva, 42 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 15.799, 532 in meno. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.584), la Campania (1.415), il Lazio ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 10.176 i nuovi contagi da Covid registratiultime 24 ore in Italia e 224 i decessi. È quanto riporta l'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi sono stati 10.554, 207 i. Ildial 3% (ieri era al 3,2%). A oggi sono 4.102.92 i casi positivi totali registrati, mentre le vittime raggiungono quota 122.694. Il numero degli attualmente positivi è di 390.120, in calo di 7.444 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 17.394 per un totale di 3.590.107 dall'inizio dell'epidemia. Sono 2.211 le persone ricoverate in terapia intensiva, 42 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 15.799, 532 in meno. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.584), la Campania (1.415), il Lazio ...

