Circeo | trovati i resti di 9 uomini di Neanderthal Franceschini | “Una scoperta straordinaria”

(Di sabato 8 maggio 2021) Sono ben 9 ideglidinella Grotta Guattari, a San Felice(LT). Erano passati oltre ottant’anni dalladella Grotta Guattari e oggi nuovi rinvenimenti fondamentali – per lo studio dell’uomo die del suo comportamento – sono stati scoperti. Nel corso di ricerche sistematiche della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina in collaborazione con l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, iniziate nell’ottobre del 2019, sono emersi significativi reperti fossili attribuibili a 9 individui di uomo di: 8 databili tra i 50mila e i 68mila anni fa e uno, il più antico, databile tra i 100mila e i 90mila anni fa. Leggi anche: Roma, finalmente ...

Advertising

LaStampa : Archeologia: trovati al Circeo i resti di 9 uomini di Neanderthal - michymus2 : #Circeo: trovati i resti di nove uomini di #Neanderthal. E sono tutti più evoluti di #tajani - MaximoMoggio : RT @P_M_1960: Al Circeo son stati trovati i resti di 9 uomini di Neanderthal. IV ha subito twittato che è merito loro e che il due% di loro… - MimmoCaporali : Circeo, trovati i resti di nove Uomini di Neanderthal. Poi si sono spostati a Pontida. #Circeo - FrancoCappellet : #Circeo, trovati i Resti di Nove Uomini di #Neanderthal. #Grillo: 'Neanderthal era Consenziente'. -

Ultime Notizie dalla rete : Circeo trovati

A distanza di ottant'anni dal primo, casuale ritrovamento di resti umani nella grotta Guattari, vicino San Felice, in provincia di Latina, sono stati rivenuti diversi reperti fossili che ...Roma, 8 maggio 2021 " Scoperta sensazionale nella Grotta Guattari di San Felice, in provincia di Latina. Una ricerca della Soprintendenza archeologica di Frosinone e Latina, in collaborazione con l'Università Tor Vergata di Roma, ha infatti portato alla luce alcuni ...Rinvenuti al Circeo resti attribuibili a 9 uomini di Neanderthal. A oltre 80 anni dalla scoperta della Grotta Guattari ...A oltre ottant’anni dalla scoperta della Grotta Guattari a San Felice Circeo (LT), nuovi rinvenimenti fondamentali per lo studio dell’uomo di Neanderthal e del suo comportamento.