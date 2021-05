Chana Marsala | il curry di ceci made in India

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 8 maggio 2021) Ilè un piatto della regione del Punjab, trae Pakistan, diffuso in tutta l’Asia meridionale. Se siete amanti deima le classiche ricette vi annoiano, questo piatto originale e orientale potrebbe essere la ricetta perfetta per una cena in stileno. Quindi coloro a cui piace usare isecchi