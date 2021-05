Anche la Fedeli “boccia” il Ddl Zan: “Indebolisce le donne. Sono preoccupata” (Di sabato 8 maggio 2021) Il ddl Zan non piace a un ‘altra femminista che non ti aspetti: alla dem Valeria Fedeli. Si tratterebbe di una legge che indebolirebbe le donne, spiega a Repubblica l’ex ministro dell’Istruzione. Si moltiplicano le voci all’interno del mondo della sinistra che non impazziscono all’idea di approvare questo testo a passo di carica. Tra i punti contestati – il sesso disgiunto dal genere e il razzismo al contrario – la Fedeli ne evince un altro ancora. Segno che il ddl così com’è nono può andare e necessita di correttivi in più parti. “Voterò la legge Zan – mette le bmani avanti la Fedeli- perché una legge contro l’omotransfobia ci deve essere e in questa legislatura. Ma vorrei migliorarla. Mi piacerebbe un dialogo positivo e rispettoso del confronto civile e democratico”. Così si è espressa la senatrice Pd Valeria ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) Il ddl Zan non piace a un ‘altra femminista che non ti aspetti: alla dem Valeria. Si tratterebbe di una legge che indebolirebbe le, spiega a Repubblica l’ex ministro dell’Istruzione. Si moltiplicano le voci all’interno del mondo della sinistra che non impazziscono all’idea di approvare questo testo a passo di carica. Tra i punti contestati – il sesso disgiunto dal genere e il razzismo al contrario – lane evince un altro ancora. Segno che il ddl così com’è nono può andare e necessita di correttivi in più parti. “Voterò la legge Zan – mette le bmani avanti la- perché una legge contro l’omotransfobia ci deve essere e in questa legislatura. Ma vorrei migliorarla. Mi piacerebbe un dialogo positivo e rispettoso del confronto civile e democratico”. Così si è espressa la senatrice Pd Valeria ...

