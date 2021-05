Usa, fu giustiziato per omicidio ma il Dna sull’arma del delitto è di un altro (Di venerdì 7 maggio 2021) Quattro anni fa negli Usa Ledell Lee fu giustiziato dopo essere stato accusato di aver stuprato e ucciso una ragazza: adesso però nuovi test del Dna lo scagionerebbero. Ledell Lee (screnshot video)Sta facendo discutere il caso di Ledell Lee, ucciso nel 2017 con un’iniezione letale in Arkansas, negli Stati Uniti. L’uomo era stato condannato al braccio della morte dalla Corte Suprema con l’accusa di aver stuprato e ammazzato nel 1993 Debra Reese, una ragazza di 26 anni trovata morta nella sua abitazione. Secondo la ricostruzione, Lee dopo aver abusato di lei la colpì con una mazza di legno e un ferro da stiro. L’accusa si basò prevalentemente su testimonianze oculari: i vicini della vittima dissero infatti alla polizia di averlo visto aggirarsi sul luogo del delitto. Dopo l’arresto fu poi sospettato anche di altre tre aggressioni ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 maggio 2021) Quattro anni fa negli Usa Ledell Lee fudopo essere stato accusato di aver stuprato e ucciso una ragazza: adesso però nuovi test del Dna lo scagionerebbero. Ledell Lee (screnshot video)Sta facendo discutere il caso di Ledell Lee, ucciso nel 2017 con un’iniezione letale in Arkansas, negli Stati Uniti. L’uomo era stato condannato al braccio della morte dalla Corte Suprema con l’accusa di aver stuprato e ammazzato nel 1993 Debra Reese, una ragazza di 26 anni trovata morta nella sua abitazione. Secondo la ricostruzione, Lee dopo aver abusato di lei la colpì con una mazza di legno e un ferro da stiro. L’accusa si basò prevalentemente su testimonianze oculari: i vicini della vittima dissero infatti alla polizia di averlo visto aggirarsi sul luogo del. Dopo l’arresto fu poi sospettato anche di altre tre aggressioni ...

