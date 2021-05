The Dark Divide: David Cross nel nuovo trailer (Di venerdì 7 maggio 2021) Basato sull’amato libro di uno dei più importanti scrittori della natura d’America, The Dark Divide racconta la vera storia dell’autore Robert Pyle (David Cross), che si imbarca in un pericoloso viaggio nella natura selvaggia nell’estate del 1995. Cosa succede a Robert Pyle? Lungo la strada, combatte le tempeste, arrabbiato taglialegna e le creature che chiamano questa foresta casa mentre impara un po ‘sul ruolo della natura nelle nostre vite e molto su se stesso. The Dark Divide David Cross è il protagonista di questa commedia drammatica, che ricorda il famoso film d’avventura di Carroll Ballard del 1983 Never Cry Wolf (con un protagonista altrettanto nebbioso, interpretato da Charles Martin Smith). Il regista e sceneggiatore Tom Putnam, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Basato sull’amato libro di uno dei più importanti scrittori della natura d’America, Theracconta la vera storia dell’autore Robert Pyle (), che si imbarca in un pericoloso viaggio nella natura selvaggia nell’estate del 1995. Cosa succede a Robert Pyle? Lungo la strada, combatte le tempeste, arrabbiato taglialegna e le creature che chiamano questa foresta casa mentre impara un po ‘sul ruolo della natura nelle nostre vite e molto su se stesso. Theè il protagonista di questa commedia drammatica, che ricorda il famoso film d’avventura di Carroll Ballard del 1983 Never Cry Wolf (con un protagonista altrettanto nebbioso, interpretato da Charles Martin Smith). Il regista e sceneggiatore Tom Putnam, ...

