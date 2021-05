Orrore nel nuovo impianto di cremazione in India: “Corpi non bruciati completamente, i cani portano via i resti” (Di venerdì 7 maggio 2021) I residenti di un villaggio denunciano le condizioni antigieniche di un nuovo crematorio realizzato per bruciare i Corpi delle moltissime persone morte per Covid. E temono un focolaio tra le loro case “I Corpi di morti di Covid non vengono bruciati correttamente, i cani portano via i resti”. È agghiacciante la denuncia che arriva dal L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 7 maggio 2021) I residenti di un villaggio denunciano le condizioni antigieniche di uncrematorio realizzato per bruciare idelle moltissime persone morte per Covid. E temono un focolaio tra le loro case “Idi morti di Covid non vengonocorrettamente, ivia i”. È agghiacciante la denuncia che arriva dal L'articolo NewNotizie.it.

