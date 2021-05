Masters 1000 Madrid 2021: Matteo Berrettini rimonta Cristian Garin e conquista la semifinale (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteo Berrettini esce dall’oblio di un set e mezzo e alla fine domina il cileno Cristian Garin, qualificandosi per la semifinale del Masters 1000 di Madrid, la seconda della carriera in un 1000 dopo quella del 2019 a Shanghai. Il tennista romano si è imposto con il punteggio di 5-7 6-3 6-0 dopo poco più di due ore di gioco e grazie a questo successo sale al numero nove della classifica mondiale. Una partita nella partita, che ha visto Berrettini essere ad un passo dal baratro, con la svolta improvvisa ed il successivo dominio con ben 11 game consecutivi vinti. I numeri sono decisamente migliorati con un terzo set in pieno controllo, con la percentuale della prima di servizio salita quasi al 70% e con oltre l’80% dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021)esce dall’oblio di un set e mezzo e alla fine domina il cileno, qualificandosi per ladeldi, la seconda della carriera in undopo quella del 2019 a Shanghai. Il tennista romano si è imposto con il punteggio di 5-7 6-3 6-0 dopo poco più di due ore di gioco e grazie a questo successo sale al numero nove della classifica mondiale. Una partita nella partita, che ha vistoessere ad un passo dal baratro, con la svolta improvvisa ed il successivo dominio con ben 11 game consecutivi vinti. I numeri sono decisamente migliorati con un terzo set in pieno controllo, con la percentuale della prima di servizio salita quasi al 70% e con oltre l’80% dei ...

