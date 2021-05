Maldive, ex presidente Mohamed Nasheed ferito in un attentato (Di venerdì 7 maggio 2021) L'ex presidente delle Maldive e attuale capo del parlamento, Mohamed Nasheed, è stato ferito nella notte dall'esplosione di una bomba nella capitale Malé. Lo ha riferito una fonte ufficiale. Nasheed, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 maggio 2021) L'exdellee attuale capo del parlamento,, è statonella notte dall'esplosione di una bomba nella capitale Malé. Lo ha riuna fonte ufficiale., ...

Ultime Notizie dalla rete : Maldive presidente Maldive, ex presidente Mohamed Nasheed ferito in un attentato L'ex presidente delle Maldive e attuale capo del parlamento, Mohamed Nasheed, è stato ferito nella notte dall'esplosione di una bomba nella capitale Malé. Lo ha riferito una fonte ufficiale. Nasheed, 53 ...

Maldive, esplosione a Malé: ferito l'ex presidente Una esplosione è stata registrata a Malé, la capitale delle Maldive, l'ex presidente Mohamed Nasheed, 53 anni, è rimasto ferito. L'esplosione, probabilmente causata da una bomba, è avvenuta mentre l'ex presidente stava entrano in auto. Secondo quanto riferito ...

Maldive, esplosione ferisce lo speaker del Parlamento Nasheed. E’ opera dello Stato Islamico? Nell’arcipelago si riaffaccia l’incubo del terrorismo jihadista, dopo gli attentati IS a Hulhimalé. Le polizie internazionali collaborano alle indagini.

