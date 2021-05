Impianto di compostaggio | ecco i primi interventi per migliorare la qualità dell' aria

Advertising

UnoTvnews : Compostaggio, il Sub Ambito Eco-Diano dovrà avere un impianto: Polla contraria, individuare altro sito nel Vallo di… - UnoTvnews : Polla, l'ex Ergon un impianto di compostaggio: l'ipotesi dell'EDA. Dal Comune annunciate barricate - radioalfa : Polla, il Comune contro l'impianto di compostaggio nell'area industriale. L'intervista con il sindaco Massimo Lovis… - recyclind : Le nuove #pale gommate Case Serie G Evolution al lavoro in un #impianto di #compostaggio Info -->… - TfnWeb : Ato3 cerca impianto di compostaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Impianto compostaggio

IL GIORNO

Grandi e piccoli interventi per evitare che, in futuro, i cittadini tornino a sentire le puzze prodotte dall'di. Dopo le proteste della scorsa estate, Snam (gestore) ed Ecoprogetto Milano (proprietario della struttura) hanno studiato e in parte già realizzato modifiche per tutelare la ...... rispetto alle alternative dei termovalorizzatori e delaerobico, la sinistra ed il ... necessaria quindi una corretta analisi economica del dimensionamento dell', valutazione del ...Novità sulla logistica e sul biofiltro per evitare cattivi odori. Il sindaco: "Massima attenzione, in caso di disagi o errori sono pronto a intervenire ancora" ...Il team accademico del prof. Germani ha evidenziato il guadagno ambientale del sistema delle Isole Ecologiche Informatizzate ...