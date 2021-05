Giorgia Meloni ricorda le parole che un padre non dovrebbe mai dire a una figlia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 7 maggio 2021) Per la prima voltaa Verissimo per raccontare della sua vita, niente politica ma un’intervista ritratto. La presidente di Fratelli d’Italia racconta della sua infanzia, dell’amore per la madre e la sorella ma anche del rapporto difficile con il. La madre diha cresciuto le sue due figlie da sola, è per la sua forza, è per come ha affrontato tante difficoltà che è la persona da cui più teme un giudizio. La sorella è invece per lei la sua guida, lo è sempre stata e sempre la cerca al telefono per sfogarsi perché di lei conosce tutto.A VERISSIMO RACCONTA DELCHE NON HA AVUTO “Mionon c’è mai stato. È andato via di casa quando avevo un anno. Lui viveva alle Canarie e ...