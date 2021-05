Giorgia Meloni in lacrime: “Mi hanno augurato di abortire” (Di venerdì 7 maggio 2021) Ospite di Verissimo, Giorgia Meloni si è raccontata un po’ e per la prima volta non ha parlato di politica: lacrime per la leader di FI. Giorgia Meloni, ospite della puntata di Verissimo in onda sabato 8 maggio 2021, si è raccontata a cuore aperto a Silvia Toffanin. La leader di Fratelli d’Italia (FI) sta per uscire in libreria con Io sono Giorgia, opera in cui ripercorre tutta la sua vita, dall’infanzia con un padre assente all’età adulta, ed è molto emozionata. Verissimo: Giorgia Meloni in lacrime Per la prima volta, Giorgia Meloni non ha parlato di politica e battaglie elettorali. Nel salotto di Silvia Toffanin, la leader di Fratelli d’Italia si è raccontata come mai fatto prima d’ora, ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 7 maggio 2021) Ospite di Verissimo,si è raccontata un po’ e per la prima volta non ha parlato di politica:per la leader di FI., ospite della puntata di Verissimo in onda sabato 8 maggio 2021, si è raccontata a cuore aperto a Silvia Toffanin. La leader di Fratelli d’Italia (FI) sta per uscire in libreria con Io sono, opera in cui ripercorre tutta la sua vita, dall’infanzia con un padre assente all’età adulta, ed è molto emozionata. Verissimo:inPer la prima volta,non ha parlato di politica e battaglie elettorali. Nel salotto di Silvia Toffanin, la leader di Fratelli d’Italia si è raccontata come mai fatto prima d’ora, ...

Advertising

riggio_carla : @LaFranci27 Ma Giorgia Meloni non appoggia il DDL ZAN perché dice che ci sono già le leggi che puniscono chi insul… - Raffael74738563 : RT @Libero_official: La #Meloni ospite di #Verissimo e in lacrime: 'Da piccola mi chiavano cicciona. Vi sfido a dire che sono omofoba' htt… - eErgaOmnes : RT @Affaritaliani: 'Meloni? Non vendo il suo libro'. La libraia di Tor Bella 'banna' Giorgia - rep_roma : Tor Bella Monaca, la libraia che boicotta il libro di Giorgia Meloni: 'So' scelte, io so' indipendente' [di Valenti… - serose3 : RT @radio_zek: Giorgia #Meloni a chi le chiede cos’è il ‘#gender’: «Io non l’ho mai capito bene. E credo neanche quelli che lo propongono,… -