Ermal Meta continua a sorprendere con uno speciale Domination Day sugli schermi di Telesia Tv

MILANO – Tantissime le location coinvolte, tra le metropolitane di Milano, Roma, Brescia e Genova e 14 aeroporti d'Italia, unite sotto UNO stesso cielo. Solo per oggi, venerdì 7 maggio, Ermal Meta sarà l'assoluto protagonista di un Domination Day, che grazie ai 5.000 schermi di Telesia, porterà in tante città italiane il video del nuovo singolo "UNO" GUARDA QUI Dopo un primo incontro tra l'artista e Telesia, in virtù di una speciale collaborazione con la Mescal, in cui Ermal Meta si è unito alla celebrazione dei 1.000 contributi musicali della rubrica MetroMusic, oggi continua a sorprendere e a far riunire le persone con la musica, in occasione del lancio del video del suo ultimo singolo "Uno".

