CorSport | il Psg pronto ad offrire 60 milioni per Fabian Ruiz

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il Corriere dello Sport scrive che alla lista delle pretendenti di mercato persi è aggiunto il Psg,ad60. “Adesso, a buttarla lì, con apparente disinvoltura, è stato il Psg, che si è già presentato con una di quelle domande che ammettono immediate repliche: ‘Ma quanto vale?’”. Il Napoli non cede, vuole prima centrare l’obiettivo Champions e poi capire che indirizzo dare al progetto. “appartiene a una categoria protetta, dalla quale ci si separa solo (ed eventualmente) in presenza di un’offerta capace di far vacillare. E se i cinquantadell’Atletico Madrid non sono stati sufficienti a scatenare l’imbarazzo, ipotizzarne sessanta non sa di eresia”. Dipenderà tutto dalle prossime quattro ...

Advertising

napolista : CorSport: il #Psg pronto ad offrire 60 milioni per #FabianRuiz - BrorunoTu : @CorSport@ASRoma sulla semifinale Manchester City Psg hanno criticato Florenzi, è una vita che vado dicendo che non… - ElioNicotra : @PinoMeazza @CorSport Scambio con Icardi, ovviamente più soldi al PSG - cerretoroberto1 : @PageOne78029913 @avvpeppetufano @pisto_gol @CorSport Ripeto non capisci una mazza di calcio. Se vuoi ti spiego xch… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Psg

Corriere dello Sport.it

Tanto è vero che sta per comprare una casa nella capitale, al pari dell'ex compagno Leandro Paredes che ovviamente è contentissimo di giocare nel. A Trigoria non ha trovato estimatori pronti a ...Il Corriere dello Sport lancia un'indiscrezione direttamente dall'Olanda secondo la quale Liverpool, Manchester United evorrebbero presentare un'offerta all'Inter per Stefan De Vrij. Il centrale olandese è considerato un imprescindibile per la società e soprattutto per Antonio Conte: il suo contratto andrà in ...Mourinho alla Roma. Tra Daje e Ave, i giornali accolgono così il ritorno dello Special One in Italia. Il portoghese lo aveva anticipato in una recente intervista, dicendo di essere pronto a tornare ne ..."Come on Roma" scrive il Corriere dello Sport in apertura stamani. Il riferimento è a Manchester United-Roma, semifinale d'andata di Europa League. I giallorossi devono ...