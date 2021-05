Commento alla puntata di Uomini e Donne del 7 maggio, Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua al capolinea (Di venerdì 7 maggio 2021) La puntata del 7 maggio di Uomini e Donne comincia con l’arrivo in studio di Roberta Di Padua. La Dama racconta che tra lei e Riccardo Guarnieri ci sono dei problemi. L’atmosfera si riscalda e, per complicare ulteriormente le cose, prende la parola anche Ida Platano. Riccardo e Roberta: confronto in studio a Uomini e Donne Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono tornati nello studio di Uomini e Donne nella puntata del 7 maggio. Il racconto dettagliato dei due protagonisti del parterre sottolinea la realtà della cose: la Dama e il ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Ladel 7dicomincia con l’arrivo in studio diDi. La Dama racconta che tra lei eci sono dei problemi. L’atmosfera si riscalda e, per complicare ulteriormente le cose, prende la parola anche Ida Platano.: confronto in studio aDisono tornati nello studio dinelladel 7. Il racconto dettagliato dei due protagonisti del parterre sottolinea la realtà della cose: la Dama e il ...

Advertising

francescoseghez : Perché gli Istituti Tecnici Superiori devono aprirsi alla formazione degli adulti e perché questo dovrebbe interess… - enpaonlus : Caccia il cinghiale ma spara alla moglie: 64enne finisce in ospedale nel Cilento - antonio_salvati : RT @MilenaSanterini: Oggi su Moked un commento alla mia convinzione che le battute antisemite sono una forma di dileggio sbagliato perché c… - GallinariSimona : Ascolta kerem va bene che non ti vuoi fare vedere però almeno un commento alla tua partner l.hai sempre fatto ...e… - SplendorSolis00 : RT @censore_: A madrid Isabel Diaz Ayuso del centro destra,vince le elezioni! Per chi non lo sapesse è una donna! Non si ode alcun entusias… -