Civico22 | la crepa diventa voragine | fioccano le lettere di dimissioni 

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Quella che sembrava unata una. Con il trascorrere del tempo si moltiplicano gli addii a. Fino solo a questa mattina, infatti, si contavano ben 40 istanze di dimissioni dallo stato di socio del movimento. Numeri importanti che danno il segno di quanto fosse ampia la distanza di vedute tra le due anime di. E a questo punto perde anche di interesse l’attesa per il voto (leggi qui) dell’assemblea in programma nel weekend. A lasciare Civico, come evidente dalla lettura delle motivazioni che stanno accompagnando le dimissioni, sono persone vicine – per semplificare – alle posizioni del segretario politico Pasquale Basile (il cui passo d’addio è previsto per le prossime ore). Avendo rinunciato alla tessera di socio, non ...