British Airways | trimestrale in perdita per 1 miliardo In Q2 attesa capacità al 25%

(Teleborsa) – International Consolidated Airlines (IAG), holding che controlla British Airways e Iberia, ha registrato una perdita operativa da 1.068 milioni di euro nel primo trimestre 2021 (nello stesso periodo del 2020 era stata di 1.860 milioni di euro). A causa dell'incertezza perdurante, la società non fornisce una guidance per il 2021. La capacità dei voli è stata del 19,6% nei primi tre mesi dell'anno rispetto al 2019 e continua a essere influenzata negativamente dal Covid-19. Gli attuali piani di capacità passeggeri per il secondo trimestre sono per circa il 25% della capacità del 2019, ma rimangono incerti e soggetto a revisione. Nel primo trimestre sono stati operati 1.306 voli solo cargo, rispetto ai 969 nel quarto trimestre 2020. "Stiamo intraprendendo tutte le azioni ...

