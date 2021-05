Baggio: “Ibrahimovic come Totti, non vuole smettere. Io non vedevo l’ora” (Di venerdì 7 maggio 2021) Roberto Baggio, ex calciatore del Milan tra le altre, ha parlato della sua voglia di allontanarsi dal calcio. Al contrario di Ibrahimovic e Totti... Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 maggio 2021) Roberto, ex calciatore del Milan tra le altre, ha parlato della sua voglia di allontanarsi dal calcio. Al contrario di...

Advertising

tonydc6 : RT @MilanNewsit: Baggio: 'In questo calcio gli attaccanti sono più protetti. Ibrahimovic non vuole smettere come Totti' - sportli26181512 : Baggio: 'In questo calcio gli attaccanti sono più protetti. Ibrahimovic non vuole smettere come Totti': Intervenuto… - MilanNewsit : Baggio: 'In questo calcio gli attaccanti sono più protetti. Ibrahimovic non vuole smettere come Totti' - InterestingFoo2 : Juventus Roberto Baggio, Edgar Davids, Filippo Inzaghi, Buffon, Paval Nedved, Lillian Thuram, Fabio Cannavaro, Ibr… -