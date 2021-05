Achille Lauro, lo sfogo su Felicissima Sera con Pio e Amedeo (Di venerdì 7 maggio 2021) Achille Lauro, dopo diversi giorni di polemiche è intervenuto per dire la sua, ha sfruttato i social per parlare del palco di Felicissima Sera, lo show condotto da Pio e Amedeo. Achille Lauro, lo sfogo sui social per il monologo di Pio e Amedeo (Getty Images)Il suo pensiero per quanto riguarda Pio e Amedeo è risultato molto articolato e dettagliato, durante le sue parole ha anche messo in luce alcune situazioni della vita personale, il cantante non ha mai parlato della sua vita privata in maniera così confidente in pubblico. La sua riflessione riguarda il monologo interpretato dai due comici pugliesi nello show Felicissima Sera, si è discusso molto del fatto che il ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 maggio 2021), dopo diversi giorni di polemiche è intervenuto per dire la sua, ha sfruttato i social per parlare del palco di, lo show condotto da Pio e, losui social per il monologo di Pio e(Getty Images)Il suo pensiero per quanto riguarda Pio eè risultato molto articolato e dettagliato, durante le sue parole ha anche messo in luce alcune situazioni della vita personale, il cantante non ha mai parlato della sua vita privata in maniera così confidente in pubblico. La sua riflessione riguarda il monologo interpretato dai due comici pugliesi nello show, si è discusso molto del fatto che il ...

