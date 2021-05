Vera Gemma | la discussione con Jeda al ritorno dall’Isola Il commento sul bacio con Ilary Blasi

(Di giovedì 6 maggio 2021)è uscita da pocodei Famosi e i primi momenti passati nuovamente al fianco del giovane fidanzatosembrano essere tutt’altro che pacifici. L’ex naufraga non pare infatti aver del tutto gradito ilche il ragazzo ha dato aattraverso un vetro nel corso dell’ultima puntata. I due hanno discusso in presenza di Asia Argento che ha voluto filmare il simpatico siparietto di coppia.torna a casa e discute conNel corso delle settimane in cui ha partecipato all’Isola dei Famosi, si è molto parlato di. A dire la verità, i gossip sul suo conto non si sono concentrati solamente sulla sua esperienza di naufraga ma anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Vera Gemma

Cecilia Rodriguez "Voglio figlio da Ignazio Moser"/"? Stato già con brutte" Cecilia Rodriguez a Punto Z: 'Ho chiuso con Giulia Salemi per Francesco Monte e Andrea Iannone' La questione poi ...La gaffe suSe Ignazio potrebbe provarci con lei? Beh, lui se n'è fatte così tante brutte? No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui. ...Vera Gemma è uscita da poco dall’Isola dei Famosi e i primi momenti passati nuovamente al fianco del giovane fidanzato Jeda sembrano essere tutt’altro che pacifici. L’ex naufraga non pare infatti aver ...Elisa Isoardi dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi ha scelto di fare una confessione intima su quanto è accaduto in Honduras.