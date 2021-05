Superbonus | Conte | ‘M5s garante dell’estensione al 2023 anche per settore turistico e ricettivo’

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag (Adnkronos) – “Ilè una misura cara al M5s, che l’ha ideata e proposta, con il sottosegretario Riccardo Fraccaro, e ora si faràfino a tutto il”. Lo ha detto Giuseppenel dibattito on line dell’Ance sul. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... o il110% , o ancora l' Ecobonus . In considerazione della pesante crisi economica prodotta dalla politica di restrizioni anti - Covid che è stata adottata prima dal governobis e ..."All'evento - si legge ancora - sono previsti, tra gli altri, gli interventi del già Presidente del Consiglio, Giuseppe, del Vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio ...Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Il superbonus è una misura cara al M5s, che l'ha ideata e proposta, con il sottosegretario Riccardo Fraccaro, e ora si farà garante dell'estensione fino a tutto il 2023". Lo ...Confermato per giovedì prossimo, 6 maggio, l’incontro delle associazioni della filiera dell’edilizia con i leader dei partiti. L’evento, organizzato per chiedere la proroga immediata del Superbonus 11 ...