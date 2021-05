Sanzioni covid | chiuso noto locale di Posillipo per inottemperanza al decreto

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la giornata di ieri gli agenti del Commissariatohanno notificato a Giampietro Cerrone, 34enne napoletano con precedenti di polizia titolare dell’ hamburgheria in viaun provvedimento emesso dal Prefetto di Napoli che dispone la chiusura per 30 giorni dell’esercizio commerciale. Ilprefettizio è scaturito dal controllo effettuato dagli stessi poliziotti che, nella serata dello scorso 1° maggio, hanno accertato che ilera aperto oltre l’orario consentito e vi erano alcuni avventori che stavano consumando cibi e bevande. Cerrone è stato anche sottoposto a fermo per resistenza, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità a Pubblico Ufficiale L'articolo proviene da Anteprima24.it.

