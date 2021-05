PS5 | nuovo modello con nuova CPU da 6nm nel 2022 per un report – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 6 maggio 2021) Secondo un, Sony ha intenzione di produrre undi PS5 con unaCPU da 6nm, in arrivo nel.. Lo sappiamo, PS5 sta vendendo molto bene, ma al tempo stesso sta vendendo meno di quanto potrebbe, il tutto a causa del numero limitato di unità producibili. Come risolvere? Secondo un, PlayStation riceverà unnelcon unaCPU da 6nm di AMD: questo permetterebbe di risolvere il problema delle scorte. Ilarriva dal sito taiwanese Digitimes (testata a pagamento), segnalato poi da Dr. Serkan Toto su Twitter. Toto afferma … Notizie giochiRead More L'articolo PS5:...

C'è anche un logo Game Boost alla fine del trailer, che non avevamo mai visto prima. Questo nuovo design starebbe per ricevere un nuovo design che dovrebbe mettere un argine alla scarsa reperibilità della console, stando ad un nuovo report. Una prima conferma in tal senso era arrivata da Sony. Secondo il DigiTimes un nuovo modello di PlayStation 5 con CPU da 6nm entrerà in produzione nel corso del 2022.