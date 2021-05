Pedullà: Commisso vuole accontentare Gattuso e costruirgli una grande Fiorentina (Di giovedì 6 maggio 2021) Commisso vuole accontentare Gattuso e costruirgli una grande Fiorentina. Sulla Gazzetta on line Alfredo Pedullà scrive che Rocco Commisso è intenzionato a non lasciarsi sfuggire Rino Gattuso giunto ormai – come sanno pure le pietre – al termine del suo rapporto con il Napoli. Scrive Pedullà che i discorsi con Rino Gattuso stanno andando avanti, con la disponibilità del diretto interessato. A parte le solite frasi che non conta l’ingaggio, Pedullà scrive che sia Milenkovic che Pezzella possono andar via, servono quindi due centrali che consentano a Ringhio di confermare la sua amatissima costruzione dal basso. Servono – testuale – “gli esterni offensivi, quelli giusti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 maggio 2021)una. Sulla Gazzetta on line Alfredoscrive che Roccoè intenzionato a non lasciarsi sfuggire Rinogiunto ormai – come sanno pure le pietre – al termine del suo rapporto con il Napoli. Scriveche i discorsi con Rinostanno andando avanti, con la disponibilità del diretto interessato. A parte le solite frasi che non conta l’ingaggio,scrive che sia Milenkovic che Pezzella possono andar via, servono quindi due centrali che consentano a Ringhio di confermare la sua amatissima costruzione dal basso. Servono – testuale – “gli esterni offensivi, quelli giusti ...

