Partiti padroni dell’informazione. Invece di denunciare la censura la Vigilanza Rai chiede di querelare Fedez

Il direttore di Rai3 Franco Di Mare si rifiuta di considerare "censura" quella esercitata dalla "sua" Rete su Fedez in occasione della Festa del Primo maggio. E scarica tutte le colpe sul rapper (e non solo), reo, a suo dire, di avere manipolato la telefonata contestata in cui un interlocutore che parlava a nome della Rai chiedeva all'artista di rivedere il contenuto del monologo a favore del ddl Zan sull'omotransfobia e contro l'ostracismo della Lega. Successivamente, nella telefonata interveniva anche la vice direttrice di Rai3, Ilaria Capitani, che pure diceva di ritenere "inopportuno" il testo dell'artista. "Si tratta di una polemica basata sulla manipolazione dei fatti, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni dell'autore l'esistenza di una ...

