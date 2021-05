MPS | utile di 119 milioni in primo trimestre Slitta rafforzamento patrimoniale

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena ha realizzato ricavi complessivi per 824di euro nel2021, in crescita del 12,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il margine di interesse al 31 marzo 2021 è risultato pari a 280di euro, in riduzione del 14,5% (pesa minor contributo del portafoglio non performing e maggior costo della raccolta istituzionale). Il risultato operativo netto è il più elevato degli ultimi tre anni e positivo per circa 203di euro (a fronte di un valore negativo pari a 130nello stesso periodo dell’anno precedente) e il risultato netto è di 119di euro. Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 31 marzo 2021 il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato al 12,2% ...