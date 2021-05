L’Inter arriverebbe tra le prime quattro in Premier League? (Di giovedì 6 maggio 2021) La Premier che piazza due squadre in finale di Champions è collegata alle paginate fredde sullo scudetto delL’Inter, in bozza da un paio di mesi abbondanti con i riferimenti temporali in aggiornamento costante. La stampa inglese che snobba l’avventura imperiale (o papale, dipende dai riferimenti fuori scala che scegliamo per renderci ridicoli) di Mourinho è connessa con la beatificazione di Conte. Non li vedete, i puntini. Ma ci sono. Basta unirli e apparirà graficamente la sottodimensione del calcio italiano, pervicacemente aggrappato ad un’idea di sé autoprodotta, appagante: la fumosa illusione di essere concorrenziali con quelli lì. Quanti degli 82 punti attuali L’Inter avrebbe raccolto in Premier? A che punto della classifica inglese la rintracceremmo, se per magia potessimo sperimentare a piacimento? Lassù tra i ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 maggio 2021) Lache piazza due squadre in finale di Champions è collegata alle paginate fredde sullo scudetto del, in bozza da un paio di mesi abbondanti con i riferimenti temporali in aggiornamento costante. La stampa inglese che snobba l’avventura imperiale (o papale, dipende dai riferimenti fuori scala che scegliamo per renderci ridicoli) di Mourinho è connessa con la beatificazione di Conte. Non li vedete, i puntini. Ma ci sono. Basta unirli e apparirà graficamente la sottodimensione del calcio italiano, pervicacemente aggrappato ad un’idea di sé autoprodotta, appagante: la fumosa illusione di essere concorrenziali con quelli lì. Quanti degli 82 punti attualiavrebbe raccolto in? A che punto della classifica inglese la rintracceremmo, se per magia potessimo sperimentare a piacimento? Lassù tra i ...

Advertising

Fraboys69 : @ZiROMELU @_enz29 Solo un mitomane può pensare che l inter oggi arriverebbe 5 in un campionato che vede lo united s… - _enz29 : @Fraboys69 Adani non ha detto che l’Inter arriverebbe quinta Ha detto che probabilmente arriverebbe quarta visto c… - Fraboys69 : @_enz29 Mentre adani che dice che l inter in premier arriverebbe 5 la reputi una persona normale? Sono due esaltati… - IMArsene_ : @IlProfDaLecce 'L'Inter in premier non arriverebbe tra le prime 4' Gli rode che Antonio Conte alza la coppa? Gli rode. - MTibete : @andremac83 @RInternazional2 Dire che l’Inter non arriverebbe quarta in Premier , ma perché non sono paragonabili i due campionati. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter arriverebbe Adani: "Inter, così non basta se vuoi vincere anche in Europa. In Premier arriverebbe quarta" TUTTO mercato WEB