La moglie di Astori | «Holter e risonanza devono essere obbligatori a prescindere dall’ecg»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Esce oggi, edito da La nave di Teseo, «Io sono più amore», il libro di Francesca Fioretti,di Davide, il capitano della Fiorentina morto il 4 marzo 2018 in una camera d’albergo. Il Corriere Fiorentino ne pubblica alcuni stralci. Ne riportiamo uno, in cui la Fioretti racconta cosa vorrebbe fare per dare un senso alla morte di Davide ma soprattutto alla sua vita. “Vorrei dare un senso ulteriore non alla morte, ma alla vita di Davide. Il suo destino, che mi rifiuto di pensare «chiuso», esiste nelle lotte che possiamo portare avanti a partire dalla sua malattia e dalla sua professione. Vorrei impegnarmi per promuovere l’adozionea dell’esame dell’e dellamagnetica nelle linee guida del COCIS, adagli esiti dell’elettrocardiogramma. Se ...

"Non ho mai cercato vendetta" dal processo per la morte del compagno Davide Astori alla maternità di Vittoria e alla vibrante voglia di vivere, costruire il futuro.