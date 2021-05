La Guardia costiera libica ha sparato dei colpi di avvertimento contro due pescherecci italiani | uno dei due comandanti è rimasto ferito

(Di giovedì 6 maggio 2021) Giovedì pomeriggio lahaalcunidiAliseo e Artemide, che erano partiti da Mazara del Vallo, in Sicilia, e navigavano circa 30 miglia al largo delle acque di Misurata, nella

A parlare con l'Adnkronos è Alessandro Giacalone, il figlio del comandante del peschereccio Aliseo, rimasto ferito dagli spari dellalibica. A Mazara del Vallo sono momenti concitati ...... dopo che il peschereccio 'Aliseo' della flotta di Mazara del Vallo , che era impegnato in una battuta al largo delle coste di Bengasi, è stato centrato dai colpi dellalibica , ...18:23Guardia costiera libica spara contro peschereccio italiano: ferito il comandante 18:17Covid, da Confcommercio i numeri della crisi: "Nel 2021 rischio chiusura per 30% aziende siciliane" ...Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – “Non sappiamo niente, non abbiamo notizie. Siamo preoccupati”. A parlare con l’Adnkronos è Alessandro Giacalone, il figlio del comandante del peschereccio Aliseo, rimasto ...