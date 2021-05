Juventus-Milan, le ultime dalla Continassa: Chiesa e Morata recuperati (Di giovedì 6 maggio 2021) Chiesa e Morata, calciatori della Juventus, sono recuperati: entrambi i bianconeri saranno a disposizione di Pirlo per la sfida con il Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 maggio 2021), calciatori della, sono: entrambi i bianconeri saranno a disposizione di Pirlo per la sfida con il

Advertising

ZZiliani : Trascurando il fatto che abbia espulso 13 giocatori del #Milan arbitrando 33 partite dei rossoneri e 1 della… - capuanogio : La #Uefa pronta a bandire #RealMadrid #Barcellona #Juventus e #Milan dalla #ChampionsLeague per due anni mentre alt… - Eurosport_IT : Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan rischiano 2 anni senza Champions League ed Europa League ??????? #UEFA |… - sportface2016 : #Milan, #Kakà: 'Non vedo l'ora che torni in Champions' - YassNeve : RT @ZZiliani: Trascurando il fatto che abbia espulso 13 giocatori del #Milan arbitrando 33 partite dei rossoneri e 1 della #Juventus arbitr… -